ندوة دينية عن مكافحة الإرهاب بمراكز الشباب لرياضة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوات دينية عن مكافحة الإرهاب بمراكز الشباب ، من خلال الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع علماء الدين من الأوقاف، برعاية وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نورالدين الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث يستعرض المحاضرون مفهوم الإرهاب وأهداف مموليه فى خلق أجواء من الخوف وإحباط خطة التنمية وتماسك نسيج المجتمع المدني.



قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ناقشت الندوات خطورة الإرهاب الفكرى و وجوهه المتعددة منها العنصرية ، التكفير ، الطائفية ، انتهاك حقوق الإنسان ، انتهاك حقوق المرأة ، كما أكد المحاضرين على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة التعليمية والإعلامية والدينية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتوعية الشباب بخطورته على الجميع ، وكيف يؤدى إلى تدمير الدول والمجتمعات، بالإضافة الى فتح باب الحوار مع المشاركين فى نهاية الندوات ينتج عنه رفض العنف والتطرف، وأهمية تكاتف المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب والتطرف ، ونشر الأمن والأمان والاستقرار لاستكمال مسيرة التنمية، جاء ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ، متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، و دكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات ،وتنفيذ الإدارات الفرعية بمراكز الشباب.





الحضور في الندوات



جانب من الندوات بمراكز الشباب عن مكافحة الارهاب



شباب وفتيات وطلاب بندوات مراكز شباب كفر الشيخ