مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخصان مصىرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بإنقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة اسيوط الغربي ووجود جثث ومصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة الي مكان الحادث وتبين مصرع كلا من أحمد يحي محمود 40 سنة ونجله يحيي احمد يحيى 10 سنوات، كما تبين إصابة 4 آخرين وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .