اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 04:10 ص
أكرم القصاص
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مصدر عسكرى سورى: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين فى فصف إسرئيلى فى دمشق

الجمعة، 22 يوليه 2022 04:00 ص
مصدر عسكرى سورى: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين فى فصف إسرئيلى فى دمشق الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية فوق ريف دمشق، في هجوم أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السوريين.

وقال مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وسمعت في أجواء العاصمة أصوات انفجارات قوية، حسبما أعلنت "سانا".

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

لكن المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض قال إن غارات اسرائيلية استهدفت مواقع أمنية ومستودع أسلحة.


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