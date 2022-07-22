اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ المنوفية يهنئ صفا سليمان وسجدة موسى لحصولهما على ذهبية إفريقيا فى الجودو

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:44 ص
محافظ المنوفية يهنئ صفا سليمان وسجدة موسى لحصولهما على ذهبية إفريقيا فى الجودو اللاعبات صفا سليمان وسجدة موسى
المنوفية - محمد فتحى

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هنأ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بطلات المنوفية اللاعبة صفا سليمان ، واللاعبة سجدة موسى من أبناء محافظة المنوفية لحصولهم على ذهبية أفريقيا ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى "جودو" وتأهلهم للمشاركة في بطولة العالم للجودو.
 
وأعرب محافظ المنوفية عن مدى سعادته وفخره بفوز أبناء المحافظة وبما حققوه فى حصولهم على مراكز متقدمة وميداليات ذهبية  ضمن المشروع القومى والمشاركة في تمثيل مصر عالمياً ، مؤكداً حرص واهتمام القيادة السياسية على دعم الرياضة والرياضيين وتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية الشاملة لإعداد جيل من الأبطال الرياضيين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في كافة  المحافل الدولية.
 
وشاركت البطلة الرياضية سجدة موسى بوزن (63) كجم ، والبطلة صفا سليمان بوزن (70) كجم ضمن المنتخب الوطنى للجودو بالبطولة الإفريقية للناشئين والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبى ، وتوج المنتخب بـ(13) ميدالية متنوعة ليحتل بذلك المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.
 
جدير بالذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى أحد المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية لإكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة والمحاور الأساسية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
 
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اللاعبات صفا سليمان وسجدة موسى

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اللاعبات صفا سليمان وسجدة موسى

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

صفا سليمان

سجدة موسى

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