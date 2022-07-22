متابعات ميدانية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة فى شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار المرور الميدانى على أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.



ففى مركز ومدينة قويسنا تمت المتابعة الميدانية لأعمال صيانة شبكات الإنارة بطريق كفور الرمل ميت برة وتغيير كشافات الإنارة بعزبة الشربيني بنطاق الوحدة المحلية بمصطاي وقرية كفر الشيخ إبراهيم بالوحدة المحلية بعرب الرمل باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم حملة صيانة مكبرة لصيانة خطوط الإنارة العامة بعدد من الشوارع العامة والطرق الرئيسية بنطاق المركز، فضلا عن متابعة أعمال إصلاح عطل بمحول قرية كفر العجايزة، وفى بركة السبع ، تم متابعة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى هورين وشنتينا الحجر وعزبة الزغبى بقرية ميت أم صالح وتم مراجعة كافة النزلات والكهربائية والعوازل وتغيير التالف منها حفاظا على أرواح المواطنين.