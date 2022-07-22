كلية التربية بالإسكندرية تعقد الملتقى الدولي عن مستقبل الإدارة التربوية

الإسكندرية أسماء على بدر

تبدأ يوم الإثنين المقبل أعمال الملتقى الدولي الأول لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية تحت عنوان "مستقبل الإدارة التربوية في ظل التحول الرقمي: التطلعات والتحديات"، وذلك بقاعة المؤتمرات بكليه التربية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.



وأشار الدكتور محمد أنور إبراهيم فراج عميد كلية التربية، ومقرر الملتقى، أن التحول الرقمي يعد خياراً استراتيجياً يتيح للمؤسسات التعليمية بكافة صورها أفضل الفرص لاستثمار معطيات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي تفرضها الاتجاهات العالمية الحديثة بما يحقق لها ميزات تنافسية على المستوى المحلي والدولي، ومن ثم كان على الإدارة التربوية مواكبة هذا التطور من أجل مستقبل واعد يستثمر التقنيات الحديثة من أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية، ومن ثم تسهم كلية التربية جامعة الإسكندرية في تحديد ملامح هذا المستقبل وتطلعاته والتحديات التي تواجه، من خلال دعمها.

كما أكد الدكتور محمد خميس حرب رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم على أهمية موضوع المؤتمر الذى يناقش العديد من القضايا الهامة والتى من شأنها تعزيز قدرات القائمين على العملية التعليمية بما يتواكب مع مستحدثات العصر من التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.