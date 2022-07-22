اليوم السابع
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ضبط 74 قضية تموين فى حملة أمنية بالجيزة

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:53 ص
ضبط 74 قضية تموين فى حملة أمنية بالجيزة حملة تموين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة السلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة، وأسفرت الحملة التي استهدفت عددا من المحلات والأسواق، عن ضبط وتحرير 74 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بالتصرف بها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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مباحث التموين

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امن الجيزة



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