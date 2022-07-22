اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 03:22 م
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ضبط صاحب مطعم يبيع وجبات جاهزة من لحوم مجهولة المصدر فى مدينة بدر

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:02 م
ضبط صاحب مطعم يبيع وجبات جاهزة من لحوم مجهولة المصدر فى مدينة بدر حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع الجهات المختصة، من ضبط (مالك مطعم كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)، وذلك لإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية ( لحوم -دواجن ) مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها فى إعداد الوجبات الجاهزة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما عُثر بداخل المطعم المشار إليه على (152 كيلو جرام لحوم – 163 كيلو جرام دواجن) وجميعها مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.


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