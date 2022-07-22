ضبط أدمن صفحة لترويج الألعاب النارية على "فيس بوك"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لحيازته ألعابا نارية بقصد الاتجار والترويج عنها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (240 قطعة "ألعاب نارية مختلفة الأنواع").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجاربها عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" عن طريق صفحة قام بإنشائها، كما أقر بتحصله على الألعاب النارية من أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.