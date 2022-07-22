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صواريخ هيمارس و580 درون.. بايدن يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:47 م
صواريخ هيمارس و580 درون.. بايدن يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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طرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدة أمنية بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا تشمل ‏أربعة أنظمة أخرى لصواريخ المدفعية عالية الحركة (‏HIMARS‏) ومئات من طائرات الدرونز التكتيكية.‏
 
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الحزمة تشمل 175 مليون ‏دولار في هيئة سحب القوات الرئاسية ، مما يسمح للبنتاجون بإرسال أسلحة من مخزوناته الخاصة.‏
 
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، سيخصص المبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار للتعاقد مع ما يصل إلى ‏‏580 نظامًا جويًا بدون طيار "فينيكس الشبح" في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.‏
 
أرسل البنتاجون الطائرات بدون طيار لأول مرة في أبريل ، عندما شملت 121 جزءًا من حزمة أسلحة ‏بقيمة 800 مليون دولار. تشبه الطائرات بدون طيار الطائرة بدون طيار ‏Switchblade‏ ، وهي نظام ‏صغير سريع الانتشار يمكنه الطيران لمسافات قصيرة ويصعب اكتشافه.‏
 
وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم الجمعة ، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن حزمة السحب ستحتوي ‏أيضًا على أربع مركبات لمراكز القيادة و 36 ألف طلقة من ذخيرة 105 ملم ، بالإضافة إلى أسلحة إضافية ‏مضادة للدروع وقطع غيار ومعدات أخرى.‏
 
التزمت الولايات المتحدة الآن بتوفير 16 من نظام ‏HIMARS‏ لأوكرانيا ، مما يسمح لكييف بضرب ‏أهداف من مسافات أكبر داخل أوكرانيا.‏
 
صرح الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، للصحفيين يوم الخميس بأن الروس لم يدمروا ‏أي نظام ‏HIMARS‏ أرسلته الولايات المتحدة أو الحلفاء وما زالوا يستخدمون في ساحة المعركة.‏
 
وأضاف ميلي أن حوالي 200 أوكراني تم تدريبهم على الأنظمة وأن التدريب على نظام ‏HIMARS‏ مستمر.‏
 
قال البنتاجون في بيان إن الولايات المتحدة خصصت 8.2 مليار دولار كمساعدة أمنية منذ بداية إدارة ‏بايدن ، منها 7.6 مليار دولار قدمت بالفعل.‏
 
 

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