صواريخ هيمارس و580 درون.. بايدن يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا

طرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدة أمنية بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا تشمل أربعة أنظمة أخرى لصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) ومئات من طائرات الدرونز التكتيكية.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الحزمة تشمل 175 مليون دولار في هيئة سحب القوات الرئاسية ، مما يسمح للبنتاجون بإرسال أسلحة من مخزوناته الخاصة.
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، سيخصص المبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار للتعاقد مع ما يصل إلى 580 نظامًا جويًا بدون طيار "فينيكس الشبح" في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.
أرسل البنتاجون الطائرات بدون طيار لأول مرة في أبريل ، عندما شملت 121 جزءًا من حزمة أسلحة بقيمة 800 مليون دولار. تشبه الطائرات بدون طيار الطائرة بدون طيار Switchblade ، وهي نظام صغير سريع الانتشار يمكنه الطيران لمسافات قصيرة ويصعب اكتشافه.
وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم الجمعة ، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن حزمة السحب ستحتوي أيضًا على أربع مركبات لمراكز القيادة و 36 ألف طلقة من ذخيرة 105 ملم ، بالإضافة إلى أسلحة إضافية مضادة للدروع وقطع غيار ومعدات أخرى.
التزمت الولايات المتحدة الآن بتوفير 16 من نظام HIMARS لأوكرانيا ، مما يسمح لكييف بضرب أهداف من مسافات أكبر داخل أوكرانيا.
صرح الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، للصحفيين يوم الخميس بأن الروس لم يدمروا أي نظام HIMARS أرسلته الولايات المتحدة أو الحلفاء وما زالوا يستخدمون في ساحة المعركة.
وأضاف ميلي أن حوالي 200 أوكراني تم تدريبهم على الأنظمة وأن التدريب على نظام HIMARS مستمر.
قال البنتاجون في بيان إن الولايات المتحدة خصصت 8.2 مليار دولار كمساعدة أمنية منذ بداية إدارة بايدن ، منها 7.6 مليار دولار قدمت بالفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة