سقوط عاطل بحوزته 5 كيلو حشيش مخدر فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش، بمنطقة الوراق، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.