سفير البحرين فى القاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

إيمان حنا

هنأ سفير مملكة البحرين في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير هشام بن محمد الجودر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السبعين للعيد الوطني لثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والتقدم والرقي والازدهار - وفق بيان سفارة البحرين .

وثمن السفير المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، وما تشهده من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، وأكد أن العلاقات البحرينية المصرية الوطيدة والمتجذرة تعد نموذجًا متميزًا يحتذى به للعلاقات العربية الأخوية، مؤكدًا اعتزاز المملكة بقيمة مصر التاريخ والحضارة وإسهاماتها المشرفة كعمق حيوي واستراتيجي لأمتها العربية والإسلامية، ومواقفها القومية البارزة والرائدة في دعم المملكة وتعزيز نهضتها، ونصرة قضايا الأمة.

وأشار إلى تطور العلاقات الأخوية والودية بفضل تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي البلدين الشقيقين، وحرصهما على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب في المجالات كافة، مثمنًا النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السيسى إلى المنامة في 28 يونيو الماضي، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، ومن قبلها زيارة الملك إلى شرم الشيخ، وعقد القمة الثلاثية بحضور ملك الأردن، ومشاركة القادة مؤخرًا في "قمة جدة للأمن والتنمية".

وأشاد السفير الجودر بالشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من رؤية موحدة إزاء تعزيز العمل العربي المشترك وتطابق المواقف إزاء التحديات الإقليمية والدولية، ونبذ التدخلات في الشؤون الداخلية للمنطقة، والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم.