رسائل القمة الرئاسية بين الرئيس السيسى وماكرون فى الإليزيه.. إنفوجراف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

ونستعرض رسائل القمة الرئاسية بين الرئيس السيسى وماكرون فى الإليزيه من خلال إنفوجراف التالى:





حريصون على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية

الشراكة مع فرنسا ركيزة مهمة للحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل

لا سبيل لتسوية أزمات المنطقة إلا بالحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية

رؤية مصر لأزمة أوكرانيا تقوم على أهمية إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية

نسعى لتنسيق الجهود الدولية قبل COP27 لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ والخروج بنتائج إيجابية





الرئيس الفرنسى ماكرون:

التزام فرنسا بدعم مسيرة العلاقات الثنائية فى كل المجالات على نحو بنّاء وإيجابى

إشادة بجهود الرئيس السيسى لصون السلم والأمن الإقليميين ودعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة

تقدير الجهود المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو فى الداخل الفلسطينى بما فيها إعادة إعمار غزة