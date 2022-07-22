اليوم السابع
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رئيس البرازيل يربط بين جرائم القتل فى أوروجواى وتقنين الماريجوانا

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:57 م
رئيس البرازيل يربط بين جرائم القتل فى أوروجواى وتقنين الماريجوانا جاير بولسونارو
فاطمة شوقى

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ربط رئيس البرازيل ، جايير بولسونارو ، دون تقديم بيانات الزيادة في جرائم القتل في أوروجواى بتقنين الماريجوانا ، حيث أنه يتم بيعه في الصيدليات منذ 5 أعوام، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقال الرئيس ، في بثه الأسبوعي على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن تقنين المخدرات "لا يوصل إلى أي مكان وإنه يعمل على "تغذية نظام يؤدي إلى "العنف وغيره من الشرور" التي تجعل البلد يقع في مصيبة".

وقال الرئيس ، دون تقديم أدلة أو تفاصيل حول "لدينا حالة أوروجواي ، التي قامت مؤخرًا بتنظيم وإضفاء الشرعية على الماريجوانا ، ونشهد الآن انفجارًا في عدد جرائم القتل التي ترجع إلى حد كبير إلى الماريجوانا".

وفقًا للبيانات الرسمية ، فقد سلجت أوروجواي 188 جريمة قتل في النصف الأول من العام ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 39٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ومع ذلك ، فإن نصف جرائم القتل مرتبطة بالنزاعات بين الجماعات الإجرامية وتهريب المخدرات وتصفية الحسابات ، كما أوضح وزير الداخلية الأوروجوية ، لويس ألبرتو هيبر ، الذي نفى وجود "حالة من العنف غير المنضبط".

على الرغم من ذلك ، ربط بولسونارو هذا الارتفاع في جرائم القتل في أوروجواي بإضفاء الشرعية الخاضعة للرقابة والمنظمة للماريجوانا السارية في ذلك البلد منذ يوليو 2017 ، وذلك بفضل قانون روجت له حكومة خوسيه موخيكا (2010-2015) لمحاربة الماريجوانا.

وقال بولسونارو بازدراء ، الذي سيسعى إلى تجديد ولايته في انتخابات أكتوبر ، والتي يفضلها الرئيس التقدمي السابق: "نعلم أن هؤلاء اليساريين ، جميعهم تقريبًا يؤيدون تحرير المخدرات".

ويعارض بولسونارو ، قائد الجيش المتقاعد ، أي نوع من الاسترخاء في استخدام المخدرات ، على الرغم من أنه يؤيد زيادة عدد الأسلحة النارية بين السكان المدنيين ، وهو ما دافع عنه مرة أخرى اليوم في بيانه على الشبكات الاجتماعية.

 

 

 


اوروجواى

البرازيل

تقنين الماريجوانا

المخدرات

الحشيش

أمريكا اللاتينية



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