اليوم السابع
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خلافات مالية وراء إصابة ميكانيكى برش خرطوش فى أوسيم

الجمعة، 22 يوليه 2022 08:36 م
خلافات مالية وراء إصابة ميكانيكى برش خرطوش فى أوسيم كلابش -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإصابة ميكانيكي برش خرطوش، بسبب خلافات مالية بينهما، في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة ميكانيكي برش خرطوش، في منطقة أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تربطه خلافات مالية بسائق، وأن الأخير عجز عن سداد مبلغ مالي للمجني عليه، ومع مطالبة المصاب له لسداد النقود، نشبت بينهما مشادة كلامية، وأطلق المتهم النار على الميكانيكي، ما أسفر عن إصابته.
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

مشاجرة

أوسيم

امن الجيزة خلافات مالية



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