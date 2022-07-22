حياة كريمة ببنى سويف.. الانتهاء من مجمع خدمات بنى عدى بمركز ناصر بنسبة 97%

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم متابعة الانتهاء من مجمع الخدمات بنسبه تنفيذ 97%، كما تمت التشطيبات النهائية بمبنى وحدة مرفق الإسعاف، فيما تم تنفيذ إنشاء كوبري عزبة الهجانة التابعة لبنى عدى على ترعة المنصورة، وجار أعمال الحفر لمد شبكة الغاز الطبيعي بالقربة، فضلا عن متابعة تبطين ترعة جنابية بني عدى.

وأكد على يوسف لـ"اليوم السابع" على استمرار العمل فى التشطيبات النهائية لمبنى مجمع الخدمات من أعمال كهرباء وسباكة وتركيب الرخام، فيما تم الانتهاء من صب الأعمدة الخرسانية للطابق الأرضي بمستشفى طب الأسرة.