اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 05:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. الانتهاء من مجمع خدمات بنى عدى بمركز ناصر بنسبة 97%

الجمعة، 22 يوليه 2022 03:26 م
حياة كريمة ببنى سويف.. الانتهاء من مجمع خدمات بنى عدى بمركز ناصر بنسبة 97% مجمع خدمات بنى عدى بمركز ناصر
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد علي يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف على توفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية بنى عدى، والوقوف على نسب التنفيذ.
 
وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم متابعة الانتهاء من مجمع الخدمات بنسبه تنفيذ 97%، كما تمت التشطيبات النهائية بمبنى وحدة مرفق الإسعاف، فيما تم تنفيذ إنشاء كوبري عزبة الهجانة التابعة لبنى عدى على ترعة المنصورة، وجار أعمال الحفر لمد شبكة الغاز الطبيعي بالقربة، فضلا عن متابعة تبطين ترعة جنابية بني عدى.
 
وأكد على يوسف لـ"اليوم السابع" على استمرار العمل فى التشطيبات النهائية لمبنى مجمع الخدمات من أعمال كهرباء وسباكة وتركيب الرخام، فيما تم الانتهاء من صب الأعمدة الخرسانية للطابق الأرضي بمستشفى طب الأسرة.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

حياة كريمة

قرى حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة