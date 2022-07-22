تعرف على شروط اختيار المتبرع لإجراء عمليات زراعة الكبد فى مصر

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد فتحي أستاذ جراحة وزراعة الكبد بطب عين شمس، إنه ستعقد جلسة مساء اليوم الجمعة، بمؤتمر الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية الذى يعقد حاليا بالقاهرة، لوضع الخطوط الاسترشادية المصرية لزراعة الكبد من متبرع حي، يشارك فيها 22 مركز مصرى من كافة التخصصات.

وأوضح أن مصر شهدت أكثر من 5000 حالة زراعة كبد، وهى تعتبر من أكبر دول العالم التى أجرت له عمليات زراعة كبد من متبرع حي، موضحا أن هناك اختلاف فى شروط زراعة الكبد من مركز لآخر كل حسب خبرته فى هذا المجال، لذلك سيتم وضع نقاط الخلاف محل نقاش لإرساء قواعد وشروط محددة لزراعة الكبد فى مصر.

واتفق فريق زراعة الكبد على الشروط التالية لاختيار المتبرع بفص من الكبد وإجراءات التحضير، وهى:

1. أن يكون السن من 21 إلى 50 سنة والأولاد بداية من سن 18 سنة.

2. أن لا يكون قد قام بإجراء عمليات كبرى بالبطن.

3. أن يكون الوزن متناسق مع الطول.

4. أن لا يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط أو السكر.

5. أن يكون من نفس فصيلة دم المريض أو الفصيلة "o "، والتى تسمح بإعطاء المرضى من فصيلة أخرى مختلفة أو نفسها.

وأضاف أن هناك نقاشا وجدالا حول سن المتبرع لأن بعض المراكز قد توافق على أن يكون سن المتبرع بحد أقصى 45 سنة، والبعض الآخر يوافق على حد أقصى 50 سنة، والمرضى الذين أجروا عملية المرارة من قبل ومدى قابلتيه لأخذ فص من منه، والأشخاص الذين أجروا عمليات سمنة من تكميم أو قص المعدة لخفض الوزن، ويسمح بالمتبرع الذى لديه نسبة قليلة من دهون الكبد والتى تتراوح من 10 إلى 15%.