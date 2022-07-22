الواحد المحلية بالإسماعيلية ترفع 7 آلاف طن مخلفات خلال أسبوع.. صور

ففى مركز ومدينة الاسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر ب 80 طنـ أما قرية الحجاز ، قامت الوحدة المحلية برفع 70 طن من القمامة والمخلفات.

وفى قرية نفيشة ، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة تقدر 150 طن، كما تم رفع 65طن من القمامة والمخلفات وذلك بقرية عين غصين، وفى قرية الضبعية ، قامت الوحدة المحلية برفع 50 طن من القمامة والمخلفات.

أما مدينة المستقبل ، قامت الوحدة المحلية برفع 120 طن من القمامة والمخلفات ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 535 طن من القمامة والمواد الصلبة، كما قامت الوحدة المحلية لحى أول برفع حمولات قدرها 620 طن من القمامة والمخلفات .

أما حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1220 طن و 450 كيلو وذلك على مدار الأسبوع الماضى، وقامت الوحدة المحلية لحى ثالث برفع حمولات قدرها 941 طن من القمامة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 951 طن تقريبا من عموم المركز والقرى خلال أسبوع.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 421 طن تقريبا من المدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطى والمنطقة الصناعية بالإضافة إلى قري جلبانة والتقدم والأبطال والسلام وذلك على مدار الأسبوع الماضي .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 1070 طن من المخلفات والقمامة .

وفى مركز ومدينة التل الكبير ، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 430 طن قمامة و 90طن من المخلفات الصلبة وذلك من قطاع الحمادة و تل البلد والسلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء والملاك والقصاصين القديمة وأبو عاشور .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع كمية من القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالى ماتم رفعه خلال الأسبوع الماضى 480 طن من المدينة والقرى وتوابعها .

وفى مركز ومدينة أبو صوير ، قامت الوحدة المحلية برفع 557 طن قمامة تقريبا .

وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعا لانتشار الأمراض .