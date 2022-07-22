وذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية أن الغرفة الصغرى للبرلمان البولندي (مجلس النواب) وافقت على هذه الخطة بدعم 261 نائبا مقابل رفض 36 آخرون، فيما امتنع 149 نائبا عن التصويت.

ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان) لإجراء المزيد من النقاش حول الأمر.

وبموجب مشروع القانون، سيحق لجميع العائلات التي تستخدم الفحم في تدفئة المنازل بدلا لمرة واحدة بقيمة 3000 زلوتي بولندي (أي ما يعادل 630 يورو) لتغطية جزء من التكلفة.



وأوضح مسؤولون بولنديون - في تصريحات للصحفيين - أن الحكومة خصصت نحو 2.4 مليار يورو من أجل هذه المبادرة.