القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة زفتى فى محافظة الغربية، برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث القسم من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما .

وتلقي اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بتمكن ضباط وحدة المباحث برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس المباحث ومعاونه النقيب السيد البحيرى والقوة المرافقة لهم من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 30 فرشا من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وسيارة ملاكي، وذلك قبل ترويجها علي عملائهما.

وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم والتحفظ على المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا بتجارتهما في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.