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السلطات التونسية تحتجز إرهابيا طعن رجل شرطة فى ملولش

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:28 م
السلطات التونسية تحتجز إرهابيا طعن رجل شرطة فى ملولش الشرطة التونسية ـ أرشيفية
كتب : أحمد علوى

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أذنت النيابة العامة في تونس، باحتجاز إرهابي قام يوم أمس الخميس بطعن رجل شرطة بمنطقة ملولش، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

وأوضح بن جحا أن الشاب، وهو في العقد الثالث من عمره ومصنف لدى السلطات الأمنية "متبني للفكر المتشدد"، اعتدى بآلة حادة على عون أمن قبالة مركز الحرس الوطني بملولش.

وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهدية بالبحث في "شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحاولة القتل العمد في إطار مشروع فردي أو جماعي ذا صبغة إرهابية".

وشدد بن جحا، في هذا الإطار، على أن البحث مع المحتجز يشمل معرفة أسباب وملابسات الجريمة والارتباطات الممكنة للشخص المتهم.

 

 


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