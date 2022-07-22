الدكتورة أميرة فيالة تكشف تفاصيل انضمامها لقائمة أفضل 40 باحثا عالميا في أبحاث السرطان

الإسكندرية - فريق المحافظات

قالت الدكتورة أميرة فيالة ، الحاصلة على الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية من جامعة الإسكندرية، إن اختيارها ضمن فريق جامعة الإسكندرية، الذي يقوم بالأبحاث المتقدمة فى مجال الذكاء الاصطناعي والطب الموجه الشخصى والخلايا الجذعية السرطانية، الذي تخصص في إيجاد علاج بديل لمرضي السرطان بدون كيماوى.

وأضافت الدكتورة أميرة فيالة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تنفيذ معمل متخصص في الأبحاث الكلينيكال باثولوجي بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، تعود إلي الدكتور أحمد سمير سلطان صاحب الفكرة، الذي قرر إنشاء المعمل البحثي في 2008 حتى 2010 بنفس التصميم الذي أنشأت عليه المعامل الأمريكية، وبدء العمل في المعامل البحثية في 2014 من خلال تعاون مشترك بين المعمل البحثي بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والمعامل الأمريكية، التي اعتمدت المعمل المصري دوليا في مجال الكلينيكال باثولوجي .

وأوضحت الدكتورة أميرة فيالة، أن اختيارها ضمن الـ40 باحثًا على مستوى العالم تحت سن الأربعين، جاء باختيار مجموعة من العلماء في المجال الذين تضمهم الجمعية الأمريكية الكلينيكال باثولوجي ASCP بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الجمعية الأمريكية .

وطالبت الدكتورة أميرة فيالة، الباحثين المصريين بالخارج، بالعودة إلى وطنهم الأم مصر، للمشاركة في الأبحاث العلمية بجميع المجالات الطبية، في ظل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، التي تقوم بتقديم كافة الدعم لجميع الأبحاث العلمية .

وكانت جامعة الإسكندرية أعلنت اختيار الدكتورة "أميرة فيالة" من الجمعية الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية لعام 2022، ضمن قائمة أفضل 40 باحثا على مستوى العالم من الذين تميزت أبحاثهم العلمية، ويذكر أن الجمعية الأمريكية الإكلينكية من أهم المؤسسات العلمية بالعالم التى يتم بناء عليها ترشيح العلماء لحصد الجوائز.























