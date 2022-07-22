اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 05:00 ص
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التموين تواصل اليوم طرح اللحوم بأسعار مخفضة من 15 إلى 20%.. تفاصيل

الجمعة، 22 يوليه 2022 04:00 ص
التموين تواصل اليوم طرح اللحوم بأسعار مخفضة من 15 إلى 20%.. تفاصيل اللحوم ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو الجارى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد  أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة، منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين، بحيث تصبح بأسعار تنافسية كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المصيلحي علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.


التموين

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم

الدكتور على المصيلحى

وزير التموين



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