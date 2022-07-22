الأرصاد تكشف تفاصيل طقس "الويك إنك" وتوجه نصائح للمواطنين

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع "الويك إند"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وقال: "كلما اتجهنا نحو السواحل الشمالية تنخفض درجات الحرارة لتتراوح هناك بين 31 : 32 درجة، مع ارتفاع نسب الرطوبة هناك لتصل إلى 95℅.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة والمحسوسة 38 و39 درجة، وجنوب الصعيد تسجل درجات الحرارة هناك 43 درجة.

وعن حالة الطقس على الإسكندرية ومطروح، أشار إلى أن درجات الحرارة هناك أقل من القاهرة الكبرى وتتراوح هناك بين 30 و31 درجة نهارا، لافتا إلى أن البحر معتدل أغلب الأحيان ولكن كلما تعمقنا ترتفع الأمواج بسبب نشاط الرياح.

أما عن حالة الطقس فى الغردقة وشرم الشيخ، أضاف أن الأجواء هناك شديد الحرارة هناك وحركة البحر معتدل ولكن نسب الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الحرارة المحسوسة.

ووجه عددا من النصائح للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع فى مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، التى يتم فيها تسجيل أعلى درجات حرارة، فضلا عن التواجد تحت الشمسيات خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توخى الحذر أثناء السباحة على شواطئ البحر المتوسط والأحمر بسبب ارتفاع الأمواج.