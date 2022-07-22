استمرار أعمال التطوير بالمجمع الطبى بطنطا تمهيدا لافتتاح وحدتين رعاية مركزة ..صور

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أن أعمال التطوير بمستشفى المجمع الطبى تسير وفقا للخطة الزمنية، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية شهر أكتوبر 2022، وتم الانتهاء من تركيب المحول الجديد وتوصيل التيار الكهربى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنه وبالتوازى مع تطوير غرفة الكهرباء وتوصيل التيار، قامت الشركات الموردة بتركيب أسرة الرعاية المركزة وتشغيل أجهزة التنفس الصناعى، ويتبقى مرحلة التشغيل التجريبى للتكييف المركزى بالرعايات بعد الانتهاء من توصيل التيار، ومن المقرر افتتاح الرعايات الجديدة بقوة 15 سرير لخدمة المرضى خلال شهر تقريبا.



يأتى هذا فى إطار خطة الفرع للانتهاء من مشاريع التطوير القائمة وسرعة الإنجاز وإضافة أسرة لمرضي الرعايات لتقليل زمن انتظار مرضى الرعايات بأقسام الطوارئ.