إقبال على شاطئ مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد الأهالي والزوار من المحافظات الأخري، للاستمتاع بالسباحة داخل المياه وممارسة الرياضات المختلفة على رمال الشاطئ.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، استمرار الأهالي والزوار من كافة المحافظات المصرية، في التوافد بالآلاف على شواطئ محافظة المقسمة على خمسة أحياء هي : الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب، بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد.

وكثفت الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة الشاطئ، من جهودها لاستقبال المصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، برفع المخلفات وتطوير خدمات النظافة داخل الشاطئ بالتعاون مع مؤجري الشماسى وأصحاب الكافتيريات.

وانتشر منقذوا الشاطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لتقديم التعليمات الخاصة بالحفاظ على الأطفال وعدم تخطي منطقة الأمان بالبحر والتي تحددها إدارة الشاطذ، وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما قام الشباب ببعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم والراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجري الملاحي لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد.