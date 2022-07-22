إقبال المواطنين لقضاء الإجازة على شواطئ وقرى السويس السياحية.. صور

فريق المحافظات

شهدت شواطئ السويس والقري السياحية إقبالاً كبيراً من المواطنين خاصة بعد انتهاء مارثون الثانوية العامة.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أنه تم التأكيد علي إدارة المرور بنشر الفرق المرورية على الطرق السريعة المؤدية للسويس والعين السخنة بسبب اقبال المواطنين على المحافظة لقضاء الاجازة الاسبوعية في الشواطئ والقرى السياحية.



وأشار الى دفع فرق إضافية على المتنزهات والحدائق العامه من عمال النظافه لرفع المخلفات أول بأول في ظل إقبال المواطنين للإستمتاع بالاجازه الاسبوعية.



وقال محافظ السويس، إنه تم التأكيد على مديرية الصحه بتواجد الاطباء في النوبتجيات الخاصه بهم بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامه والتأكد من توافر المستلزمات الطبيه والأدويه وجاهزيه غرف العمليات في حاله تعرض اي مواطن لحادث او اصابه .



وكان الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس قد اعلن في وقت سابق أنه تم التأكيد على مسؤولي ديوان عام محافظه السويس ورؤساء الاحياء بتفعيل دور غرف العمليات الرئيسيه لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور.



وأوضح ان غرفة العمليات الرئيسيه بالمحافظة تعمل على مدار اليوم موضحًا أن رقم هاتف الغرفه الرئيسية3444028 وغرفه عمليات حي السويس 3194255 وغرفه عمليات حي الاربعين 3479595 غرفه عمليات حي فيصل 3643302 وغرفه عمليات حي عتاقة 3510082 وغرفه عمليات حي الجناين3463060 .









إقبال كبير من المواطنين لقضاء الإجازة الأسبوعية (1)



إقبال كبير من المواطنين لقضاء الإجازة الأسبوعية (2)



إقبال كبير من المواطنين لقضاء الإجازة الأسبوعية (3)











