إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير متفرقين ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص اليوم الجمعة فى حادثى سير على طريق بنى سويف الزعفرانة والثانى على الطريق الصحراوى الشرقى القديم وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة، أسفر عن إصابة شخصين.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى مينا ف م 37 سنة مندوب مبيعات مصاب جرح قطعي بالراس وشقيقة يونان مصاب جروح وكدمات .



وأصيب شخصان فى حادث انقلاب ملاكى طريق الجيش أمام مصنع الأسمنت على الطريق الصحراوى الشرقى القديم نطاق محافظة بنى سويف.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من إيهاب م ث 46 سنة مصاب بكدمات وسحجات وطفلته جستينا 7 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات، إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج اللازم بناء على رغبتهما.





