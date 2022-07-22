إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 7875 مترا فى الأقصر.. صور

ففى مجلس قروى النجوع أسفرت الحملة عن إزالة عدد 13 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية النجوع بحري بمساحة 2625 متر مربع، والتعدى كان عبارة عن أسوار وأعمدة خرسانية، وفى مجلس قروى النمسا تم إزالة عدد 22 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية القرايا بمساحة 5250 متر مربع والتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت جهود تلك الحملة بقرية الدير عن إزالة 22 حالة تعدٍ في المهد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 8400 متر تقريبا، كما تم إزالة متغير رقم 759301 فى المهد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 400 متر، وكانت التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، وفى قرية أصفون تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 263 متر، والتعدٍ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.