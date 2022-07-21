6 مرشحين على منصب عميد كلية العلوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

انعقدت اليوم الخميس، اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور أحمد رفعت جامعة عين شمس، والدكتور محمد صلاح الدين جامعة بنها، والدكتور محمد توفيق أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة المنوفية.

وتقدم لشغل وظيفة عميد كلية العلوم كل من الدكتور عادل نصار عميد الكلية الحالى، والدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عليوة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد البغدادى أستاذ المعادن والصخور بقسم الجيولوجيا بالكلية، والدكتور سعيد الزغدى أستاذ علوم الحاسب بقسم الرياضيات بالكلية، والدكتور محمد أبو شادى أستاذ ورئيس قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بالكلية.