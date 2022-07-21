اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 04:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: تكلفة برامج التخفيف والتكيف تصل قيمتها 324 مليار دولار

الخميس، 21 يوليه 2022 04:00 ص
وزيرة البيئة: تكلفة برامج التخفيف والتكيف تصل قيمتها 324 مليار دولار وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تكلفة برامج التخفيف والتكيف تصل قيمتها 324 مليار دولار، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار، مؤكدة أنه استعدادا لاستضافة الحدث البيئي الأكبر والأهم عالميا وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.
 
وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات خاصة، أنه تضم قائمة مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير.
 
أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وادارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير.
 
جدير بالذكر، أنه تعد هذه المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف، قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27.
 

استعدادات مصر لقمة المناخ

قمة المناخ

استضافة مؤتمر المناخ

cop27



الموضوعات المتعلقة

مصر تقود التوجه الدولي لبدء العمل لمواجهة أزمة التغير المناخى.. جوتيريش يشدد على تضافر الجهود ويؤكد: COP27 فرصة جوهرية لأفريقيا والعالم.. والأمينة التنفيذية لاتفاقية المناخ: المؤتمر يركز على التنفيذ

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:00 م

مصر تقود تنظيم الجناح الدولى للمياه على هامش COP27.. وزير الرى: جار الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه.. وزير الزراعة: التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة

الإثنين، 11 يوليه 2022 01:00 م

5 معلومات اعرفها عن مجموعة أصدقاء المحيط والمناخ من جلاسكو لشرم الشيخ cop27

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:47 ص

سفير مصر بالمنامة يسلم ملك البحرين دعوة الرئيس السيسي لحضور COP27

الخميس، 07 يوليه 2022 07:00 م

رئيس الوزراء يتابع جهود التحضير لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27.. صور

الخميس، 07 يوليه 2022 05:01 م

التنسيقية تشارك فى ورشة عمل تحضيرية لنموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP27

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة