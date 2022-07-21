وزيرة البيئة: تكلفة برامج التخفيف والتكيف تصل قيمتها 324 مليار دولار

كتبت منال العيسوى

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تكلفة برامج التخفيف والتكيف تصل قيمتها 324 مليار دولار، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار، مؤكدة أنه استعدادا لاستضافة الحدث البيئي الأكبر والأهم عالميا وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات خاصة، أنه تضم قائمة مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير.

أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وادارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير.