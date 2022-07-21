وتم الخميس استئناف تشغيل أنبوب غاز "نورد ستريم-1" الذي يربط بين روسيا وألمانيا بعد أعمال صيانة استمرّت 10 أيام.

وأضاف المتحدث باسم شركة نورد ستريم إنها ستحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل معدلات الضخ في الخط إلى المستويات الطبيعية.

وأشار إلى أن الكميات التي يتم ضخها حالياً هي الكميات نفسها التي كان يتم ضخها تقريباً قبل بدء أعمال الصيانة وتبلغ 67 مليون متر مكعب يومياً، بما يعادل نحو 40% من الطاقة التشغيلية للخط مع احتمال بزياده الضخ لاحقا.

جدير بالذكر أن الإمدادات القادمة عبر الخط قد توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام منذ يوم منذ 11 يوليو الحالي، في ظل مخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة، في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من أزمة طاقة شديدة.