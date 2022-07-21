نقابة الأطباء: إعتداء جديد على مستشفى دكرنس بالدقهلية وتحرير محضر والقبض على الجناة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إن بعض مرافقي أحد المرضى بمستشفى دكرنس بالدقهلية الساعة الثانية، صباح اليوم، الخميس، بالاعتداء على المستشفى وإحداث تلفيات بها.

قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إنه فور إخطاره بالواقعة تواصل مع مأمور مركز دكرنس، وقيادات وحدة تأمين المستشفيات بمديرية أمن الدقهلية ،للتأكد من سلامة الفريق الطبي بالمستشفى، والتأكيد على سير الاجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف الشحات نقيب أطباء الدقهلية أن الفريق القانوني لنقابة الدقهلية تواصلت مع إدارة مستشفى دكرنس وتم تحرير محضر تعدي على المنشأة بإسم إدارة المنشأة، مؤكدا أنه لا يوجد ثمة إعتداء بدني أو لفظي على الأطباء أو الفريق الطبي وأن الخسائر تمثلت في تلفيات بالمستشفى تم تقدير قيمتها بخمسة عشر ألف جنيه.

وأشار نقيب أطباء الدقهلية أن المتهمين قد تم القبض عليهم بمعرفة شرطة دكرنس تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

وأشاد نقيب أطباء الدقهلية، بالتعاون والإدارة الواعية لمستشفى دكرنس وعلى رأسها د.أحمد حافظ، مدير المستشفى، كما أشاد بسرعة استجابة مركز شرطة دكرنس وقيادات مديرية أمن الدقهلية.