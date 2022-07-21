اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 05:43 م
أكرم القصاص
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نائب المستشار الألماني: إمدادات الغاز بنسبة 40% ليست كافية لفصل الشتاء

الخميس، 21 يوليه 2022 04:28 م
نائب المستشار الألماني: إمدادات الغاز بنسبة 40% ليست كافية لفصل الشتاء الغاز - أرشيفية
أ ش أ

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قال نائب المستشار الألماني ووزير الطاقة روبرت هابيك اليوم الخميس إن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى البقاء على استعداد في حالة ما إذا قررت روسيا إيقاف صنبور خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، وذلك بعد ساعات فقط من بدء تدفق الغاز مرة أخرى عند حوالي 40 في المائة من السعة القصوى لخط الأنابيب.


وقال هابيك - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - "لا يمكننا الاعتماد على التزامات غازبروم"، مضيفا "إمدادات الغاز بنسبة 40 في المائة ليست كافية لفصل الشتاء القادم.. تستخدم روسيا قوة كبيرة للغاية لابتزاز أوروبا وألمانيا".


وكانت شحنات الغاز عبر "نورد ستريم 1" قد انخفضت بنسبة 60 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة بينما أدت فترة الصيانة السنوية من 11 يوليو إلى 21 يوليو إلى خفض تدفقات الغاز إلى الصفر .. وقد أعادت شركة "غازبروم" في وقت سابق اليوم الخميس تشغيل تدفقات الغاز عند نفس المستوى الأدنى كما كان قبل إغلاق خط الأنابيب لأعمال الصيانة. 


وفي يونيو، قال هابيك إن ألمانيا ستكافح لملء صهاريج تخزين الغاز قبل وصول الطقس البارد إذا لم يتم تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" بشكل كامل مرة أخرى مما يزيد من احتمال تقنين الطاقة.


وتحقيقا لهذه الغاية، حث هابيك الألمان على الاستحمام لفترة أقصر لتوفير الطاقة كما دعا الصناع والمستهلكين إلى خفض التدفئة هذا الشتاء.


كما أعلن عن حزمة أخرى من الإجراءات لضمان أمن الطاقة في ألمانيا، قائلا إن الإجراءات تشمل متطلبات أكثر صرامة لملء مرافق تخزين الغاز اعتبارا من الأول من أكتوبر.


روسيا

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الغاز الروسي

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امدادات الغاز



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