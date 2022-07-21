"مياه سوهاج" تشارك فى قافلة صحية بقرية الدوير بمركز طما لنشر ثقافة الوعى المائى

سوهاج محمود مقبول

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فى القافلة الصحية التى نظمتها إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بالمحافظة بقرية الدوير بمركز طما لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المياه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام، والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد القوافل الصحية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الإستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وأنه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



















