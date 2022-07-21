موسكو: نأمل فى التوصل إلى اتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية بالمستقبل القريب

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن قضية الحبوب لا تزال مستمرة، معربا عن أمله فى التوصل إلى اتفاق بالمستقبل القريب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى، إن روسيا تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية في المستقبل القريب، موضحا أن المفاوضات تسير بشكل ديناميكي تماما، وتشارك الأطراف فيها، لذلك نأمل أن نتمكن من الاتفاق في المستقبل القريب.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسى، أن أزمة الغذاء لا يمكن حلها بدون توريد الحبوب والأسمدة الروسية، لافتا إلى أنه من المنطقي أن تتم معالجة هاتين المسألتين بالتوازي، لأننا إذا كنا نتحدث عن أزمة الغذاء، متابعا: لا أعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها خلال توريد الحبوب الأوكرانية فقط، وبدون توريد الحبوب الروسية والأسمدة سيكون من الصعب التعويل على تقدم في هذه المسألة.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا تبحث مع الأمم المتحدة مشكلة القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية.