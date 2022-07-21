مصرع شخص فى انقلاب سيارة بمفارق سرابيوم طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلها على مفارق سرابيوم طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة قناة السويس.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، بمفارق سرابيوم على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع على طلب عبد الكريم 30عام، مقيم الشيخ زويد، محافظة شمال سيناء.

على الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تحت تصرف النيابة العامة، تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.