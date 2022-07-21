مسئول جمهورى بويسكونسن: ترامب طلب منى الأسبوع الماضى إلغاء نتيجة انتخابات 2020

كتبت ريم عبد الحميد

قال رئيس مجلس نواب ولاية ويسكونسن الأمريكية، الجمهورى، إن الرئيس السابق دونالد ترامب طلبه خلال الأسبوع الماضى سعيا لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التى فاز فيها جو بايدن.

وقال روبن فوس، فى تصريحات لشبكة تلفزيونية محلية فى ميلوكى، إنه تلقى اتصالا من ترامب بعد أن قضت المحكمة العليا بالولاية فى الثامن يوليو الجارى أن أغلب الأصوات الغيابية التى تم إرسالها عبر صناديق بريدية فى ويسكونسن غير قانونية. ويتعلق الحكم بالانتخابات المستقبلية، وليس تلك التى خسرها ترامب فى عام 2020 بأكثر من 20 ألف صوت فى ويسكونسن.

وأشار فوس إلى أن ترامب يود منهم أن يفعلوا شيئا مختلفا فى ويسكونسن، ، وأضاف أنه شرح له أنه هذا أمر غير مسموح به بموجب الدستور، لكنها لديه رأى مختلف.

وتابع فوس قائلا إن ترامب نشر عنه فيما بعد على وسائل التواصل الاجتماعى، ففى منشور فى 13 يوليو على تروث سوشيال، منصة ترامب الاجتماعية، كرر الرئيس السابق مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واتهم دون وجه حق رئيس الجمعية التشريعية بالسماح للديمقراطيين بالإفلات من العقاب.

وقال ترامب إن هذا إهدار لقرار محكمة ويسكونسن العليا الشجاع والذكى.

ومساء الثلاثاء الماضى، كتب ترامب على منصته تروث سوشبال يقول إن خصم فوس فى السباق الجمهورى أدم ستين يمكن أن يستفيد لو لم يتخذ الأخير إجراء. وسيعقد السباق التمهيدى فى التاسع من أغسطس المقبل.

وبعدما تعرض لانتقادات من ترامب العام الماضى، طلب فوس من قاضى المحكمة العليا السابق بالولاية مايكل جابلمان مراجعة انتخابات 2020، حتى على الرغم من أن إعادة الفرز وأحكام القضاء وجدت أن بايدن قد فاز فى الانتخابات.