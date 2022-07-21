محافظ الدقهلية يؤكد ضرورة تعظيم الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة تعظيم الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين، بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، لابناء الدقهلية لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تطبيق أفكار ومقترحات جديدة لتوسيع قاعدة الاستفادة لدى الشباب وراغبى العمل الحر، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية، وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع ادارة الجهاز بديوان عام المحافظة ومع جميع الجهات المانحة لقروض اقامة المشروعات بنطاق الدقهلية ومنها جهاز مشروعك وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية والصندوق الاجتماعي والاسر المنتجه بالتضامن الاجتماعي..

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لاجتماع مجلس إدارة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية،و منال الغندور السكرتير العام المساعد ، وزينب الامشاطى مدير عام الجهاز ، ومسئولى قطاعات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتربية والتعليم، مديرى الشئون المالية والادارية والحسابات والشئون القانونية والمتابعة، وقد تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لاعمال الجهاز خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى ماتم صرفه من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين خلال الفترة من 2019/2022 ما يزيد علي26 مليون جنيه اقيمت بها 1315 مشروعا استفاد منها 647 شاب من الذكور و113 من الاناث بمراكز ومدن وقري المحافظة..

ووجه محافظ الدقهلية لمديرة عام الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الحاصلة على القروض ومدى جديتها وضرورة انتظام اصحابها فى السداد حرصا على توفير التمويل لمشروعات أخرى.



كما وجه المحافظ لضرور التنسيق بين كافة الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة فيما بينها للاستفادة منها في عمليات منح القروض للمتقدمين عليها،كما وجه لسرعة دراسة تنفيذ معرض كامل لمنتجات كافة مشروعات الشباب الحاصلين علي قروض من جميع الجهات المانحة بنطاق المحافظة اضافة لمنتجات مشروعات المناطق الصناعية بجمصه والعصافرة للمساهمة في تسويق المنتجات بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية وكافة الجهات المانحة والتضامن الاجتماعي حيث من المقرر اقامة المعرض المذكور بمقر التكوين المهني بالجلاء بالمنصورة.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



كما أكد المحافظ على ضرورة نشر الوعي بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الاقبال على القروض .



فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



جانب من الإجتماع (4)



جانب من الإجتماع (5)



