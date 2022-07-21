اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 03:59 ص
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"فايننشال تايمز": معدلات التضخم تثير قلق البريطانيين

الخميس، 21 يوليه 2022 03:00 ص
"فايننشال تايمز": معدلات التضخم تثير قلق البريطانيين بريطانيا - أرشيفية
وكالات

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أشارت "فايننشال تايمز" إلى أن أخبار الارتفاع القياسي في كلفة المعيشة في بريطانيا، تغذي استياء وقلق السكان المتذمرين أصلا من ارتفاع فواتير الكهرباء والوقود.

وقالت الصحيفة إن التضخم في يونيو كان أعلى بكثير من التوقعات، وبلغ 9.4% مشيرة إلى أن هذا أسوأ مؤشر بين دول مجموعة السبع، ارتفعت المواد الغذائية 9.8%، وقفز البنزين 18.1 بنسا للتر.

وتوقعت الصحيفة أن يتفاقم الوضع بشكل ملحوظ في أكتوبر، عندما ترتفع أسعار الطاقة بالجملة، لافتة إلى أنه في غضون ذلك، يتزايد الاستياء بين ممثلي الطبقة العاملة. ومن المقرر أن يدخل موظفو Royal Mail في إضراب قد يحشد أكبر مظاهرة صيفية في البلاد.

وقالت الصحيفة إن العاملين في القطاع العام قلقون أيضا، إذ عرضت الحكومة زيادة بنسبة 5% فقط في الأجور، وهي أقل من مستوى التضخم.


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