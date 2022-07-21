غرفة عمليات المعلمين توجه الشكر للمراقبين والملاحظين بامتحانات الثانوية

كتب: أية دعبس

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، أن اليوم الأخير للامتحانات ، مر بسلام دون أى مشكلات تعكر صفو العملية التعليمة، ولم يواجه المعلمين المشاركين فى الامتحانات فى أعمال المراقبة والملاحظة أى أزمات، ويعودوا بسلام إلى منازلهم، بعد ان قضى كثير منهم أيام الامتحانات داخل الاستراحات المعدة خصيصا لهم .

ووجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لكل معلم شارك فى العملية الامتحانية، مراقبا Hو ملاحظا أو فى الكنترولات، لما بذلوه من جهد كبير للخروج بالثانوية العامة إلى بر الأمان.

ووجه الزناتى ، الشكر لكل الوزارات وأجهزة الدولة التى شاركت فى تأمين الامتحانات، وكل مراحل نقل وتوزيع الأسئلة، لما بذلوه من جهود مخلصة وأمينة.

وأكد نقيب المعلمين، أن الاخلاص فى العمل سمة المعلم المصرى، الذى لايدخر أى حهد فى خدمة وطنه.

وأوضح محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين ورئيس غرفة عمليات النقابة ، أن الفرعيات واللجان النقابية على مستوى جميع المحافظات بذلت حهودا كبيرة لخدمة المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، وبعض الفرعيات وفرت خطوط مواصلات من الاستراحات إلى اللجان.

وأكد أن نقابة المعلمين دائما تسعى لخدمة أعضائها فى كل مكان ، وتم على مدار شهر ، تنفيذ توجيهات نقيب المعلمين يتشكيل لجان مرور على الاستراحات يوميا واطلاق خدمة واتس أب تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى من المعلمين المشاركين فى الامتحانات وتلبية مطالبهم بأقصى سرعة ، ومساندة أسر المعلمين الذين تعرضوا لحادث أو وافتهم المنية خلال الامتحانات وسرعة صرف مستحقاتهم المالية.