على مصطفى ابن الفيوم يفوز بالمركز الثانى بالجمهورية فى مسابقة الطفولة.. صور

الفيوم رباب الجالي

نظمت الإدارة العامة لتنمية مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة الطفولة (أكتوبر/ نوفمبر 2021م)،اللعبة المبتكرة والأبحاث، وحقق طلاب الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



ونالت مدرسة دفنو الرسمية للغات نصيب الأسد حيث فاز الطالب على مصطفى على إبراهيم بمدرسة دفنو الرسمية للغات ـ إدارة إطسا التعليمية، بالمركز الثاني (لعبة) على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة، والمشرف على الطالب مروة مجدي وأحمد محفوظ كامل بمدرسة دفنو الرسمية للغات



و فازت الطالبة رهف أحمد محفوظ بمدرسة دفنو الرسمية للغات ـ إدارة إطسا التعليمية، بالمركز الثاني (موسوعة) على مستوى الجمهورية فى مسابقة تنمية القدرات والمواهب، والمشرف على الطالبة مروة مجدى حمدي معلم بمدرسة دفنو الرسمية للغات



كما فاز الطالب أحمد محمد عبدالتواب بمدرسة دفنو الرسمية للغات ـ إدارة إطسا التعليمية، بالمركز العاشر (لعبة) على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة، والمشرف على الطالب هناء محمد حسني بمدرسة دفنو الرسمية للغات.



كما فاز الطالب عمر عبدالكريم محمد بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية ـ إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث (لعبة) على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة، والمشرف على الطالب كريمة فتحى بمدرسة جمال عبدالناصر.



كما فاز الطالب يوسف سيد محمد بمدرسة محمد سعيد ـ إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز السابع (لعبة) على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة، والمشرف على الطالب سهام محمد بمدرسة محمد سعيد.



كما فاز الطالب كيرلس ميخائيل حنس بمدرسة الجمهورية الخاصة ـ إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز التاسع (لعبة) على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة، والمشرف على الطالب ماري لطفى مجلى بمدرسة الجمهورية الخاصة.





وفي ذلك تقدمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة ، وكذلك المعلمين المشرفين على الطلاب، واللذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة، وقدمت رسالة شكر لتوجية العلوم إيمان أبوالحسب موجة عام العلوم، وفريق العمل بالمديرية والإدارت التعليمية، والتعليم العام والشئون التنفيذية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.



كما تقدم مدير عام الإدارة مصطفى مبارك وأيمن البكرى وكيل الإدارة بخالص التهاني القلبية لمدرسة دفنو الرسمية للغات ، كما تقدمت مديرة مدرسة دفنو الرسمية للغات هناء محمد حسني بالشكر والتقدير للطلاب والطالبات الفائزين والمعلمين والمعلمات المشرفين على المسابقة ودعت الجميع الى مزيد من الاجتهاد والتقدم .



كما عبرت المعلمة المبدعة والتي كان لها الدور الكبير مع الطلبة المشاركين مروة مجدي معلمة العلوم بمدرسة دفنو الرسمية للغات عن شكرها للطلبة الفائزين والذين لم يخلفو ظنها وانها تفتخر بهم .



الطالب على مصطفى على (1)



الطالب على مصطفى على (2)



الطالب على مصطفى على (3)



الطالب على مصطفى على (4)



الطالب



المشاركين بالمسابقة (1)



المشاركين بالمسابقة (2)



المشاركين بالمسابقة (3)



المشاركين بالمسابقة (4)



جانب من التكريم



جانب من المسابقة (1)



جانب من المسابقة (2)











