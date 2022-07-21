طلاب يحتفلون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بـ" الجلاليب البيضاء" أمام اللجان

الشرقية فتحية الديب

احتفل طلاب الثانوية العامة بالشرقية، بالانتهاء من الامتحانات، حيث ارتدى عدد منهم "جلابيب" بيضاء أمام اللجان ، وردد الطلاب امام اللجان هتاف " خلصنا امتحانات النهاردة العيد" تعبيرا عن فرحتهم، كما التقطت عدسة" اليوم السابع " سعادة الطلاب حيث علت ضحكاتهم وتلاقوا بالاحضان ورقصوا معا، وتفرغوا للتصوير السلفيى، لتفريغ مخزون الضغوط التى تعرض لها طوال فترة الامتحانات.



يذكرأنه قد تم إعداد 158 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية لاستقبال 49 ألف 606 طلاب منهم 25 ألفا و701 طالبا وطالبة في شعبة علمى علوم و17 ألفا و67 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و6 آلاف و838 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، كما تم إعداد 44 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين المغتربين تضم 1175 سريرا ومزودة بكافة المقومات المعيشية.



فيما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة أثناء سير الامتحان والعمل علي حلها فورا، فيما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المدن والوحدات المحلية، بتكثيف عمليات النظافة داخل وخارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين حولها والتأكد من سلامة كافة المرافق لجميع المدارس التي بها لجان الامتحان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحان وتوفير مصدر بديل للكهرباء تحسبا لانقطاعها في اي وقت حتي لا تؤثر علي سير الامتحان.



كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم لجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد مغادرتهم وتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان





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