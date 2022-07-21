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طلاب الثانوية بالإسماعيلية يبدأون امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس، 21 يوليه 2022 09:05 ص
طلاب الثانوية بالإسماعيلية يبدأون امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة امتحانات الثانوية العامة -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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بدأ طلاب الثانوية العامة فى الإسماعيلية أداء امتحانات مادة الأحياء شعبة العلوم ومدة الامتحان 3 ساعات ومادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات ومدة الامتحان ساعتين ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومدة الامتحان 3 ساعات وتبدأ الامتحانات وسط إجراءات مشددة ومنع دخول الهواتف المحمولة أو السماعات داخل اللجان .

وتابع اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية آخر استعدادات مديرية التربية و التعليم بالمحافظة لاستكمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2021.
 
وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية و الجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد و تأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة و الاستراحات و مركز توزيع الأسئلة و تجميع أوراق الإجابات، و ضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، و درجة الحرارة المرتفعة. 
 
كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة و السكان و مرفق الإسعاف و مديرية التموين و التجارة الداخلية كل في اختصاصه و بما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.
كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات و المدارس، و رفع المخلفات و القمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، و تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.
 

 


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