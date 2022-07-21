طلاب الثانوية بالأقصر يتوافدون على لجان الاستاتيكا والأحياء والفلسفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد لجان الثانوية العامة فى محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، توافد الطلبة والطالبات على لجان الامتحانات فى نهاية ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.

ومن جانبه يقول الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر، أنه تم تجهيز 30 لجنة على مستوى المحافظة، تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بأرمنت و4 لجان بالقرنة و7 لجان باسنا، حيث أنه من المقرر أن يؤدي 6851 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، وبلغ عدد الطلاب في كل قسم 2211 في الشعبة الأدبية، و4094 طالب وطالبة بقسم علمى علوم، و546 طالب في قسم علمى رياضة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التشديد على توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كل الأجهزة بالمحافظة.



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (1)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (2)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (3)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (4)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (5)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (6)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (7)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (8)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (9)



طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لآداء إمتحانات (10)