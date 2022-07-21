وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن ويكريمسينجه أدى اليمين أمام كبير القضاة، جايانثا جاياسوريا، في حفل أقيم بمقر البرلمان في العاصمة (كولومبو) فيما من المقرر أن يقوم في وقت لاحق باختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

وقد تولي ويكريمسينجه مهام الرئاسة بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي عقب فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا إلى الخارج يوم الأربعاء الماضي، وإعلانه الاستقالة .

وتسعى سريلانكا إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين، لكن كبار المسئولين يقولون إن مواردها المالية سيئة للغاية لدرجة أن الحصول على خطة إنقاذ أصبح أمرا صعبا.