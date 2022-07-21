"دراجتك حياتك".. مبادرة شبابية لدعم السياحة الداخلية والريفية.. صور

الدقهلية - مرام محمد

"دراجتك حياتك".. مبادرة شبابية أطلقها محمود أبو النصر الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية منذ عامين؛ لنشر ثقافة ركوب الدراجات، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ودعم السياحة الداخلية والريفية، والتعرف على ثقافات الشعوب من خلال تنظيم عدد من الرحلات بمشاركة عدد كبير من الشباب الرحالة وقطع مسافات طويلة ما بين مختلف القرى والمدن والمحافظات لتحفيز المواطنين على الاستمتاع بالمعالم السياحية الداخلية والريفية وتعريف الشباب بعظمة وحضارة بلدهم وجمالها بما فيها من معالم سياحية طبيعية وترفيهية مهملة بالرغم من روعة جمالها وسحرها.

وفي هذا الصدد، قال محمود أبو النصر صاحب الـ20 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه أطلق مبادرته منذ عامين من مسقط رأسه قرية كوم النور، انطلاقا من الهدف الأساسي الذي أراد تحقيقه من خلال المبادرة وهو دعم السياحة الداخلية والريفية من خلال ركوب الدراجات، مشيرا إلى أن حبه لقريته وإيمانه بما تتميز به من سياحة داخلية طبيعية تسطع ببساطة أهلها دفعه لأن يؤسس فكرته ويطلق إشارة البدء منها بمشاركة عدد كبير من الرحالة وأشهر لاعبي الدراجات في مصر"يوم انطلاق المبادرة كان يوم تاريخي لمركز ميت غمر ومحافظة الدقهلية".

وتابع أنهم نجحوا بمجهودهم وإيمانهم بفكرتهم أن يصلوا بمبادرتهم لعدد كبير جدا من المدن والمحافظات، كالمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق وجمصة وراس البر ودمياط، والفيوم وحلايب وشلاتين وسيوة وغيرها من المدن الأخرى، مشيرا إلى أنهم يسلطوا الضوء دوما في رحلاتهم بالدراجات على زيارة القرى الريفية التي تتمتع بمقومات سياحية طبيعية وأثرية يمكن تعظيم الاستفادة منها في مختلف المدن والمحافظات، مشيرا إلى أن القرى والمدن المصرية تتمتع بخيرات طبيعية عديدة تؤهلها لأن تكون ضمن خريطة السياحة والمدن السياحية الشهيرة.

وأشار إلى أن المبادرة قامت بتنظيم عدد كبير من الرحلات والمارثونات في جميع أنحاء القرى الريفية والأماكن الأثرية في العديد من المحافظات المصرية المعروفة بمكانتها التاريخية والسياحية، مؤكدا على أنهم سيواصلون جهدهم حتى تحقق المبادرة أهدافها في تعريف المواطن بما تمتلكه بلده من مقومات سياحية فريدة ومميزة تستحق الزيارة والاهتمام والترويج، وأهمية ركوب الدراجات وممارسة الرياضة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشباب لانتمائهم ودورهم المجتمعي وإقناعهم بدورهم الإنساني لخدمة وطنهم.



إشادة أهالي قرية كوم النور بالمبادرة



إطلاق مبادرة دراجتك حياتك لنشر ثقافة ركوب الدراجات ودعم السياحة الريفية



دراجتك حياتك مبادرة شبابية تدعم السياحة الريفية



دعم السياحة الريفية من قرية كوم النور



دعم السياحة الريفية



مبادرة دراجتك حياتك من قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية



محمود أبو النصر مؤسس مبادرة دراجتك حياتك



محمود أبو النصر



مؤسس المبادرة من قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية