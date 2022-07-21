خبير أسواق المال: تخارج الدولة من بعض القطاعات يوسع قاعدة الاستثمار

كتب أحمد عرفة

قالت رانيا يعقوب خبير أسواق المال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له توجهات في عام 2019 بخصوص تخارج الدولة من السوق، وبالتالي سيتم طرح مجموعة من الشركات، على أن تكون عملية التخارج من خلال سوق المال أو الطرح لمستثمر استراتيجي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "سيتم طرح جزء من بعض الشركات في البورصة المصرية، وذلك بطريقة الطرح العام والطرح الخاص، وهذا أمر جدا، لأنه يؤكد أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها، كما أن تخارج الدولة والحصول على هذه الأموال يتيح فرص أكبر للمواطنين لكي يمتلكوا حصصا في شركات قوية ذات ربحية".

وتابعت، أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة حصة القطاع الخاص ويوسع قاعدة الاستثمار، وبالتالي فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن طرح شركة العاصمة الإدارية والمتحدة للإنتاج السينمائي.

وأشارت، إلى أن الطرح يجلب سيولة كبيرة من الداخل والمواطن المصري، وبخاصة أن السوق المصري فيه سوق موازي، وكل يوم يظهر مستريح جديد يهدر على الدولة مبالغ مالية طائلة، ولكن إذا تم استثمار هذه الاموال بصورة سليمة فإنها ستضخ بصورة أفضل وتعود بالإيجاب على الدولة.