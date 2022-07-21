حفل تكريم لمدير عام الشئون القانونية بشمال سيناء لبلوغه سن التقاعد

شمال سيناء - محمد حسين

اقامت محافظة شمال سيناء حفل لتكريم المستشار علي سليمان، مدير عام الشئون القانونية بديوان المحافظة، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، ومديري الإدارات والعاملين بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لمدير عام الشئون القانونية علي المجهود المبذول خلال فترة عمله بديوان عام المحافظة، مؤكدا علي تواصل الأجيال، و لافتا الي ان المحافظة بيت لكل السيناوية.

وقام المحافظ بمنح مدير الشئون القانونية شهادة تقدير، تقديرا لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة.

من جانبه أعرب مدير عام الشئون القانونية عن سعادته بهذا التكريم، موجها الشكر الي قيادات المحافظة والعاملين بها علي هذا التكريم.