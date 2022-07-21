تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة فى مدينة الزينية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة للتعديات ومخالفات البناء، وذلك فى ضوء التوجيهات المشددة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الدائم على التعديات علي الأراضي الزراعية ومتابعة أملاك الدولة.



وفى هذا الصدد أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن الحملة تضمنت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على الأراضي من أملاك الدولة قرار تخصيص،و عدد 2 قرار تعدى على الأراضي الزراعية ، وعدد 1 قرار إزالة بناء بدون ترخيص سقف دور أول علوى، وعدد 1 مخالفة صب أعمدة خرسانية مخالف لشروط الترخيص، حيث أن المبنى خارج الحيز العمراني وفي غير الموقع الصادر له الترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وتمت أعمال الحملة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد سعدي مسؤول الإدارة الهندسية، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك بالمركز، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وشعبان طايع مدير المتابعة الميدانية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة ونقطة الزينية، وبحضور اللواء محمد الراوي مساعد مدير الأمن، والمقدم عبد الرزاق منصور مأمور مركز شرطة طيبة، والنقيب مختار البيتي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة شرطة الزينية، والقوة المرافقة من قوات أمن الأقصر والأمن المركزى والحماية المدنية.









تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة فى مدينة الزينية (1)



تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة فى مدينة الزينية (2)



تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة فى مدينة الزينية (3)



تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة فى مدينة الزينية (4)



تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة فى مدينة الزينية (5)







